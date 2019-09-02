رئيس المكتبة الوطنية اليونانية یرحب بتنمية العلاقات مع ايران

وبحث رئيس المكتبة الوطنية اليونانية "فليبيوس جيبوقلو" مع رئيس مكتبة ومركز وثائق مجلس الشورى الاسلامي حجة الاسلام "سيدعلي عماد" خلال زيارته اثينا للمشاركة في مؤتمرالاتحاد الدولي للنقابات والمؤسسات العاملة في مجال المكاتب بدورته الخامسة والثمانين بحث سبل التعاون المشترك في مجال المكاتب والوثائق.

واشار الى الامكانيات الجيدة التي يتمتع بها البلدين لتنمية علاقاتها الثقافية والعلمية وقال : ان المكتبة الوطنية اليونانية من اقدم المكاتب في اوروبا وفيها اكثر من 800 الف كتاب.

واعتبر جيبوقلو مشاركة الجمهورية الاسلامية في المؤتمر جسرا للتقريب بين الشعوب بما تمتلكه من تاريخ وحضارة عريقة التي من شأنها ان تكون مرجعا قيما للشعوب.

من جانبة قدم رئيس مكتبة ومركز وثائق مجلس الشورى الاسلامي حجة الاسلام "سيدعلي عماد" شرحا عن نشاطات المكتبة والمركز وما تحتويه من كتب خطية ووثائق مشيرا الى تاريخ المجلس في ايران.

وفي نهاية اللقاء وجه الدكتورعماد الدعوة لنظيره اليوناني لزيارة ايران التي لاقت ترحيبا منه .

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