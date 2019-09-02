إيران تمنح المواطنين القطريين تأشيرة مطار

وقال مصدر بوزارة الخارجية القطرية اليوم الاثنين إن المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قرروا منح تأشيرات سياحية في المطار للمواطنين القطريين المسافرين إلى إيران .

وأضاف المصدر، أن المواطنين القطريين يمكنهم أيضا الحصول على تأشيرات سفر لمرة واحدة أو عدة مرات من السفارة الإيرانية في الدوحة، وهو خيار لتجنب التأخير والازدحام في المطار.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية "لولوة الخاطر" في وقت سابق إن العلاقات بين إيران وقطر تستند إلى حقائق مهمة وهي نقطة مهمة، تتمثل إحدى الحقائق في الموقع الجغرافي والشراكة بين البلدين في أكبر حقل للغاز في العالم لا يمكن إنكاره.

ودعمت إيران الدوحة بعد العقوبات أحادية الجانب التي فرضتها أربعة بلدان هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد قطر ، وتصرفت بسرعة لتلبية احتياجات قطر في بداية العقوبات.

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