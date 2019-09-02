٠٢‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١٠:٥٠ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83461668
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إيران تمنح المواطنين القطريين تأشيرة مطار

إيران تمنح المواطنين القطريين تأشيرة مطار

طهران/ 2 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن طهران تمنح تأشيرات المطار لمواطنيها المسافرين إلى إيران.

وقال مصدر بوزارة الخارجية القطرية اليوم الاثنين إن المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قرروا منح تأشيرات سياحية في المطار للمواطنين القطريين المسافرين إلى إيران .
وأضاف المصدر، أن المواطنين القطريين يمكنهم أيضا الحصول على تأشيرات سفر لمرة واحدة أو عدة مرات من السفارة الإيرانية في الدوحة، وهو خيار لتجنب التأخير والازدحام في المطار.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية "لولوة الخاطر" في وقت سابق إن العلاقات بين إيران وقطر تستند إلى حقائق مهمة وهي نقطة مهمة، تتمثل إحدى الحقائق في الموقع الجغرافي والشراكة بين البلدين في أكبر حقل للغاز في العالم لا يمكن إنكاره.
ودعمت إيران الدوحة بعد العقوبات أحادية الجانب التي فرضتها أربعة بلدان هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد قطر ، وتصرفت بسرعة لتلبية احتياجات قطر في بداية العقوبات.

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