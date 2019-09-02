سيتم إعادة فتح حدود سومار مع العراق قريبا

وقال كيوان كاشفي لوكالة إرنا اليوم الاثنين : السبب وراء إغلاق حدود سومار، هو المشاكل والمخالفات التي ارتكبها الموظفون العراقيون في هذه الحدود، مما أجبر الحكومة العراقية على إغلاقه ونقل المسؤولين هناك.

وصرح: إن إغلاق هذا المعبر الحدودي ليس بالخبر السار لمحافظة كرمانشاه لأن القطاع الخاص والعام قد استثمر بكثافة في الحدود وهو نافذة المدخل التجاري للمحافظة على الأجزاء الوسطى والجنوبية من العراق.

وبسبب الانتهاكات العديدة لإدارة الحدود العراقية لحدود سومار، تم إغلاق الحدود رسمياً في 19 أغسطس بناءً على طلب من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

على الفور بعد إغلاق معبر سومار الحدودي، التقى محافظ ديالى "مثنى تميمي" ومحافظ كرمانشاه "هوشنك بازوند"، عند حدود سومار، وشددا على الحاجة إلى اكمال وتجهيز البنيته التحتية للمعبر الحدودي وإعادة فتحه على الفور.

وقال محافظ كرمانشاه إن إغلاق معبر سومار سيكون له العديد من الأضرار الاقتصادية لمحافظتي كرمانشاه وديالى، ويجب أن يتم التعامل معه من قبل المحافظتين لزيادة التبادلات الاقتصادية.

تقع حدود سومار على بعد 67 كيلومترا من مدينة كيلانغرب و90 كم من مدينة قصر شيرين.

عبر الحدود وفي العراق، أقرب مدينة إلى سومار هي مندلي التابعة لبلدروز والتي تبعد 15 كم عن سومار.

قللت اسواق سومار الحدودية، مسافة شحن البضائع الى بغداد، ويتم تصدير معظم البضائع إلى المحافظات الشرقية في العراق عبر معبر سومار.

في العام الماضي ، تم تبادل حوالي 60 ألف شاحنة بزنة مليون طن من البضائع عبر حدود سومار.

ووافقت الحكومة الإيرانية مؤخرا على اعتبار معبر سومار من المعابر الحدودية الرسمية مع العراق.

محافظة كرمانشاه لديها ثلاثة معابر حدودية رسمية مع العراق هي خسروي وبرويزخان وسومار .

في العام الماضي، تم تصدير ما يقرب من 3 مليارات دولار من البضائع من محافظة كرمانشاه الى خارج البلاد.

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