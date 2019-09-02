فريق التايكواندو الإيراني ينال بطاقة التأهل الي اولمبياد 2020 في طوكيو

واختتمت اليوم (الاثنين) النسخة الثانية من الألعاب القتالية لمسابقات التايكواندو التي بدأت صباح أمس الأحد، في مدينة شونغ-جو في كوريا الجنوبية.

والتقى المنتخب الوطني الإيراني للتايكواندو نظيره الروسي في المباراة النهائية وتمكن من التغلب بنتيجة 26- 14، ولينال بالاضافة الى البطولة، بطاقة التأهل الى اولمبياد 2020 في طوكيو.

وتنافس فريقنا الوطني للتايكواندو في المجموعة الثانية مع منتخبي كوريا الجنوبية وتايوان، حيث تمكن من التغلب عليهما والتأهل إلى الدور نصف النهائي .

وفي دور نصف النهائي وفي مباراة حساسة وصعبة حقق المنتخب الايراني فوزا ثمينا على نظيره المغربي بنتيجة 16 – 13 .

وفي ختام المسابقات حصل المنتخب الروسي على المركز الثاني بعد ايران وتقاسمت تايوان والمغرب المركز الثالث.

ويضم المنتخب الإيراني للتايكواندو في بطولة العالم للألعاب القتالية كل من "أمير محمد بخشي" و "عرفان ناظمي" و "كيميا همتي" و"كيميا عليزاده".

وتعتبر "بطولة العالم للألعاب القتالية بتشونغ-جو 2019" في دورتها الثانية منافسة عالية شاملة وفريدة للفنون القتالية في العالم، علما بأن الدورة الأولى للبطولة عقدت في عام 2016.

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