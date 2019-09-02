إيران ترغب بإعطاء الدبلوماسية والحوار فرصة أخرى

وكتب سيد عباس موسوي في حسابه على تويتر : تتواصل اليوم الاثنين، متابعة الدبلوماسية في موسكو وباريس وفيينا، وعلى الرغم من كل المصاعب، فإن إيران مستعدة لمنح الدبلوماسية والمشاركة والحوار فرصة أخرى.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى حديث من الإمام علي (علیه ‌السّلام): «الفُرصَه تمُّر مرِّ السَحاب فانتَهِزوا فُرَصَ الخَیّر»

ووصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى موسكو مساء أمس على رأس وفد سياسي واقتصادي برفقة وزير الطاقة رضا اردكانيان لمواصلة المشاورات مع نظيره الروسي.

كما توجّه مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي الى باريس لاجراء محادثات مع المسؤولين في هذين البلدين.

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