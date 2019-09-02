ظريف ولافروف يجتمعان في موسكو ويبحثان حول الاتفاق النووي واوضاع المنطقة

وسيعقد وزيرا الخارجية الإيراني والروسي مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد اللقاء وسيليه غداء عمل بين ظريف ولافروف.

بعد غداء العمل بين ظريف ولافروف، يبدأ الجزء الثاني من برنامج وزير الخارجية الإيراني المكثف وليوم واحد، حيث ينوي ظريف لقاء عدد من العلماء الروس المعنيين بالشؤون الإيرانية.

وفي ختام برامج ظريف في موسكو، سيعقد مؤتمر صحفي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاتحاد الروسي، وبعد ذلك يغادر ظريف موسكو إلى طهران.

ويرافق وزير الخارجية في زيارته الى موسكو بالإضافة إلى مهدي سنائي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المفوض لدى الاتحاد الروسي، رضا أردكانيان، رئيس الجانب الإيراني في لجنة التعاون الاقتصادي، ومن المقرر أن يجتمع بشكل منفصل مع رئيس الجانب الروسي في اللجنة ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

انتهى** 2344