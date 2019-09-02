الانفجار في منصة اطلاق القمر الصناعي ناجم عن خلل فني

وفي تصريح له اليوم الاثنين، تطرق ربيعي الى حادث الانفجار الذي وقع مؤخرا في منصة اطلاق القمر الصناعي؛ مؤكدا ان "ما تم الحديث بشأنه في اطار الحكومة هو ان الانفجار وقع داخل المنصة حيث لم يتم لحد الان نقل اي قمر صناعي اليها".

وتابع : ان الحادث وقع في منصة العملية التجريبية وليس الاطلاق؛ مؤكدا ان هناك العديد من الاحداث المماثلة التي تقع في الدول المتقدمة ايضا.

واعرب ربيعي عن ارتياحه من ان حادث الانفجار في منصة اطلاق القمر الصناعي لم يسفر عن اي اضرار في الارواح.؟

وقال المتحدث باسم الحكومة، انه بتاييد جميع الخبراء يعود الحادث الى خطأ فني لاغير.

واعرب ربيعي عن استغرابه من تغريدة الرئيس الامريكي الذي ارفقها بصورة حول القمر، وتعامله بشغف مع هذا الامر؛ واصفا ذلك بانه مؤشر على افلاسه (ترامب) فيما يخص التعاطي مع ايران.

وفي الختام، اكد المتحدث باسم الحكومة على ان ايران تمضي قدما نحو مزيد من الازدهار وتحقيق الانجازات في مسيرتها العلمية والتقنية.

انتهى ** ح ع