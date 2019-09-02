إيران وسوريا على استعداد لتوسيع التعاون المصرفي

التقى رئيس البنك المركزي السوري حازم يونس قرفول، اليوم الاثنين في طهران نظيره الايراني عبدالناصر همتي و بحث معه سبل تطوير التعاون المصرفي بين البلدين.

اكد همتي علی استعداد ايران لإنتقال تجاربها في مجال تكنولوجيا المعلومات الی الشبكة المصرفية السورية معربا عن امله من خلق بيئة مناسبة للنشطاء الاقتصاديين و ازدهار التجارة الخارجية للبلدين

من خلال تطوير العلاقات المصرفية.

و عن موضوع تطوير التعاون في مجال الوساطه الماليه بين البنوك الايرانيه و السوريه اوضح همتي ان هذه الخطوة ضرورية لتسهيل الشؤون المصرفية للمصدرين والمقاولين الإيرانيين في سوريا.

و اضاف همتي : من الممكن إنشاء و تعزيز نظام الدفع المالي في سوريا بمساعدة إيران.

من جانبه اكد رئيس البنك المركزي السوري خلال هذا اللقاء بان سوريا حريصة جدا على التعاون مع البنوك الإيرانية.

و قال قرفول انه ستكون هناك ثقة أكبر لدى النشطاء الاقتصاديين مع فتح حسابات مصرفية ثنائية.

و اعرب عن ترحيبه بنقل الخبرات التكنولوجية الإيرانية إلى البنوك السورية مضيفا بانه نود التعرف بشكل وثيق على قدرة ايران في مجال طباعة الأوراق النقدية من خلال إرسال فريق خبراء إلى هذا البلد.

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