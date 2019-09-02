رئيس المصرف المركزي يبحث ونظيره السوري انشاء بنك مشترك بين البلدين

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد (اليوم) بين رئيسي المصرف المركزي الايراني والسوري بحضور جمع من ممثلي البنوك الايرانية.

ونوه همتي في هذا اللقاء بمذكرات التعاون المبرمة بين المصرفين المركزيين في ايران وسوريا؛ متطلعا الى اتخاذ اجراءات عملانية من قبل بنوك البلدين لتنفيذ هذه الاتفاقات، وبما يصب في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

واكد رئيس البنك المركزي الايراني على تقديم كامل الدعم للجهود الهادفة الى تنمية التعاون بين البنوك الايرانية والسورية؛ واصفا العلاقات الاقتصادية بين البلدين بانها دخلت مرحلة جديدة.

وقال همتي : ان مذكرات التعاون المصرفية الموقعة تحمل في طياتها رسائل هامة للشركات وتشكل خطوة جادة باتجاه توسيع التبادل بين رجال الاعمار وتجار البلدين.

ودعا همتي الى التسريع في وتيرة الاجراءات لانشاء بنك ايراني - سوري مشترك وذلك في اطار وثيقة التعاون الموقعة بين الجانبين.

الى ذلك، اشار حاكم البنك المركزي السوري لبعض العقبات في مجال العلاقات المصرفية بين طهران ودمشق؛ قائلا خلال اللقاء مع نظيره الايراني اليوم : انه لمن دواعي السرور من ان هذه العلاقات ماضية في مسارها الصحيح، وبما يسهم في تحقيق التطلعات حول تطوير التعاون المصرفي بين ايران وسوريا.

ونوه قرفول الى ان نتائج المباحثات الحالية من شانها ان تحث البنوك والشركات الايرانية والسورية على ترسيخ المزيد من التعاون فيما بينها؛ مؤكدا بقوله : سنكرس جهودنا كافة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة بشكل دقيق وسريع.

بدورهم، استعرض ممثلو البنوك الايرانية في هذا اللقاء مسيرة التعاون مع البنوك السورية واعربوا عن استعدادهم للنهوض بمستوى العلاقات المصرفية الثنائية.

كما نوه ممثلو البنوك الايرانية بتفعيل شبكة "سبام" بين البنوك الايرانية والسورية؛ واقترحوا فضلا عن تاسيس بنك مشترك (بين ايران وسوريا)، على استخدام العملات الوطنية في اطار التبادل التجاري وتعزيز خطوط الائتمانات البنكية وازالة العراقيل من الضمانات المصرفية وتفعيل منظومة بطاقات الدفع المشترك بين رعايا البلدين وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر ان الجانبين السوري والايراني اتفقا في ختام هذا الاجتماع على تاسيس لجنة مصرفية مشتركة تضم ممثلين عن بنوك البلدين وتحت رعاية المصرف المركزي في ايران وسوريا، بهدف متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بينهما.

انتهى ** ح ع