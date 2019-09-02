ظريف: العلاقات الإيرانية-الروسية تنامت أكثر من أي وقت مضى

جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال لقاء ظريف الودي مع عدد من العلماء الروس البارزين في مجال الدراسات الإيرانية بمقر السفارة الإيرانية لدى روسيا.

وأضاف ظريف: أنا أعتقد بأن أكبر مشكلة يعاني منها عالم اليوم، هي سوء الفهم والمعرفة الخاطئة عن الأوضاع والظروف الراهنة؛ مضيفا: إذا ما ألقينا نظرة الى ما حول إيران، سنرى هتين المشكلتين بوضوح وبشكل بارز.

وأوضح، ان الدول الغربية من جانب لديها فهم خاطئ جدا وناقص عن الهواجس والعوامل المخلة بالهدوء والظروف في المنطقة.

وتابع انه، الى جانب الفهم الخاطئ للدول الغربية، فان الدول المطلة على الخليج الفارسي لديها فهم خاطئ أيضا عن الظروف بالمنطقة والعالم.

يتبع..أ م د