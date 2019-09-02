الحوثي يهنئ المقاومة اللبنانية بعملية الرد على الإعتداء الصهيوني

ونوّه السيد عبدالملك، في ثاني محاضراته اليوم الإثنين بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية، بعملية الشهيدين "حسن زبيب" و"ياسر ضاهر" والتي دمرت آلية عسكرية عند ثكنة عسكرية تابعة للكيان الصهيوني؛ مؤكدا ان "حزب الله هم من حفظوا ماء وجه الأمة في الصراع مع العدو الإسرائيلي وهم في تاريخهم الجهادي العظيم صنعوا المعادلة التي تجسد العزة وتستعيد الكرامة".

وأضاف زعيم حركة انصار الله، ان "حزب الله والمقاومة الفلسطينية هم رأس الحربة للأمة في مواجهة التهديد الإسرائيلي وهم السياج الفولاذي الذي يحمي الأمة"؛ بحسب ما افادت به قناة "المسيرة" اليمنية على موقعها الالكتروني.

وشدد الحوثي قائلا : لولا قوة المقاومة في لبنان وفلسطين لكان الواقع مختلفًا كليًا ولكانت "إسرائيل" استباحت الأمة في كل بلدانها.

واشار الى أن "وجود المقاومة في فلسطين ولبنان قلص التهديد الإسرائيلي، ويجب أن تعرف الأمة كلها قيمة هذه المقاومة".

وكان حزب الله لبنان أعلن أمس تدمير آلية عسكرية "إسرائيلية" عند طريق مستوطنة "افيفيم" شمالي فلسطين المحتلة قرب الحدود مع لبنان؛ ومقتل وإصابة من فيها.

انتهى ** ح ع