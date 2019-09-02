إيران وفرنسا تعقدان مباحثات مكثفة على مستوى كبار الخبراء

وأفادت وزارة الخارجية مساء اليوم الاثنين، ان خلال هذه المباحثات التي استمرت أكثر من 10 ساعات، تم استعراض السيناريوهات المحتملة لدفع المبادرة التي طرحت بين الرئيسين الإيراني والفرنسي بصورة تفصيلية.

وشكل ضمان مطالب إيران ومصالحها في الإتفاق النووي المحور الرئيس للمباحثات.

والى جانب مواصلة العمل المكثف على هذه السيناريوهات، تقرر أن يعزز الجانبان مشاوراتهما مع الأطراف المعنية الأخرى وكذلك أن يواصل البلدان الحوار المستمر مع بعضهما البعض على مختلف المستويات.

وجاءت زيارة عراقجي الى فرنسا ولقاءه مع كبار المسؤولين في هذا البلد في سياق مواصلة المشاورات بين طهران وباريس.

ويرافق عراقجي في هذه الزيارة، وفد إقتصادي من مختلف القطاعات في البلاد.

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