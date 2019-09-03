وزير الطاقة الايراني: الانضمام لاتحاد اورآسيا سيحقق قفزة في صادراتنا غير النفطية

جاء ذلك خلال لقاء اردكانيان الذي رافق وزير الخارجية محمد جواد ظريف في زيارته الى موسكو، امس الاثنين مع امين عام الاتحاد الاقتصادي الاوراسي تيغران سركيسيان.

ووجه وزير الطاقة الايراني الدعوة الى سركيسيان لزيارة طهران وقال، انه وفقا للتوافقات الحاصلة ستدخل الاتفاقية الموقتة للتجارة الحرة بين ايران واتحاد اوراسيا حيز التنفيذ بدءا من 26 تشرين الاول /اكتوبر وبناء عليه ستصبح 864 سلعة من الجانبين مشمولة بالتجارة التفضيلية منها 503 سلع تعود لايران.

وصرح رئيس الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة مع روسيا انه بانضمام ايران للاتحاد الاقتصادي الاوراسي ستكون هنالك سوق كبيرة بانتظار ايران وستتحق قفزة كبرى في صادرات البلاد غير النفطية، في ضوء اجمالي صادرات وواردات دول الاتحاد البالغة نحو 753 مليار دولار سنويا.

من جانبه اعرب امين عام الاتحاد الاقتصادي الاوراسي عن سروره لانجاز الاجراءات القانونية في ايران للانضمام الى الاتحاد، معتبرا هذا الامر حدثا مهما جدا في العلاقات بين ايران والاتحاد من شانه تطوير العلاقات التجارية بين الجانبين.

ودعا سركيسيان التجار والناشطين في القطاع الايراني الخاص للمشاركة الاكثر فاعلية في اسبوع الاتحاد الاقتصادي الاوراسي وقال، ان هذا الملتقى الذي سيقام خلال الفترة من 25 الى 27 ايلول /سبتمبر الجاري باستضافة مدينة بيشكك بقرغيزيا يعد فرصة مناسبة كي يتمكن الوفد التجاري الايراني من معرفة شركائه التجاريين وارساء علاقات اوسع مع تجار الدول الاعضاء مستقبلا.

وبالنيابة عن الدول الاعضاء وجه سركيسيان الدعوة للرئيس الايراني للمشاركة في اجتماع القمة للاتحاد واضاف، ان احد المحاور الرئيسية لهذا الاجتماع الذي سيعقد قريبا في العاصمة الارمينية يريفان هو موضوع الترانزيت ومجالات التعاون بين الدول الاعضاء مع ايران بهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري معها.

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