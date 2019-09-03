٠٣‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٤:٥١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83462791
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اليمن: 3 صواريخ "زلزال1" تدك تجمعات لقوى العدوان في جيزان وعسير

اليمن: 3 صواريخ "زلزال1" تدك تجمعات لقوى العدوان في جيزان وعسير

طهران / 3 ايلول / سبتمبر /ارنا- أطلقت صاروخية الجيش واللجان الشعبية الیمنیة الاثنين، 3 صواريخ من طراز "زلزال1" على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في جيزان وعسير.

وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" عن إطلاق صاروخي "زلزل1" على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في الربوعة وقبالة منفذ علب بعسير، وحققت إصابات مباشرة.

وأضاف المصدر أن صاروخية الجيش واللجان أطلقت صاروخ "زلزال1" على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة قطاع الدائر بعسير وحققت إصابة دقيقة.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوى العدوان وتدمير عتاد حربي جراء قصف تجمعاتهم في جيزان وعسير.

يذكر أن قوات الجيش واللجان الشعبية أفشلت يوم امس، زحفا لمرتزقة الجيش السعودي شرق الدود في عسير وكبدتهم خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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