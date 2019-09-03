موغريني تؤكد جهود الاتحاد الاوروبي للحفاظ على الاتفاق النووي

وقالت موغريني في كلمتها خلال الاجتماع السنوي لسفراء الدول الاوروبية في بروكسل، امس الاثنين، اننا نسعى لانقاذ برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي).

واضافت اننا ومن اجل الحفاظ على الاتفاق النووي نقوم في الوقت الحاضر بدراسة سبل مبتكرة والتعاون مع منظمة الامم المتحدة.

وكانت موغريني قد اعلنت في موقعها الرسمي يوم الاحد في تقرير لها حول الاجتماع الذي عقد على مدى يومين لوزراء الدفاع والخارجية لدول الاتحاد الاوروبي في هلسنكي بفنلندا، ان الاتفاق النووي والدفاع الاوروبي كانا من محاور هذا الاجتماع.

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