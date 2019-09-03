ايران وروسيا تؤكدان على الاسراع بتنفيذ المشاريع المشتركة

وبحث رئيسا اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران وروسيا بشان مختلف القضايا من ضمنها متابعة المشاريع المشتركة والتوافقات الحاصلة خلال الاجتماع الـ 15 للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والذي عقد في طهران واصفهان قبل عدة اشهر.

وفي اللقاء بين اردكانيان ونوفاك جرى البحث حول موضوع انشاء محطة الكهرباء في سيريك بمحافظة هرمزكان جنوب ايران بطاقة 1400 ميغاواط بالاستفادة من قرض توفره الحكومة الروسية ومشروع كهربة خطط سكك الحديد "كرمسار-اينجة برون" (شمال شرق ايران)، حيث اكد الجانبان ضرورة الاسراع بتنفيذ هذين المشروعين.

واعرب وزير الطاقة الروسي خلال اللقاء عن سروره لانجاز ايران المراحل القانونية لانضمامها للاتحاد الاقتصادي الاوراسي وقال، انه وفقا للتوافقات الحاصلة ستدخل الاتفاقية الموقتة للتجارة الحرة بين ايران والاتحاد الاوراسي حيز التنفيذ في 26 تشرين الاول / اكتوبر القادم.

ودعا نوفاك لتنفيذ الاتفاقية الثلاثية بين ايران وروسيا وكازاخستان للدخول الموقت والترانزيت والمقايضة للقمح ، حيث وعد اردكانيان بمتابعة الموضوع جديا.

كما رحب وزير الطاقة الروسي بالتعاون بين البلدين في مجال الجوفضاء ، داعيا الى التعاون الثنائي في مجالات الطاقة الرقمية وهو الامر الذي حظي بترحيب الجانب الايراني.

وفي ختام اللقاء وجه وزير الطاقة الايراني الدعوة لنظيره الروسي للمشاركة في المعرض الدولي الـ 19 للكهرباء في ايران، حيث رحب نوفاك بذلك ووعد بتلبية الدعوة.

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