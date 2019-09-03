امين العاصمة طهران يشارك في منتدى "جسور لاجل المدن" في فيينا

وكان في استقبال حناجي، السفير الايراني عبادالله مولائي وسفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب ابادي وعدد من اعضاء السفارة الايرانية.

وتاتي زيارة امين العاصمة طهران الى فيينا تلبية لدعوة من نظيره النمساوي مايكل لودفيك للمشاركة في المنتدى الذي من المقرر ان يلقي كلمة فيه حول اجراءات وانشطة بلدية العاصمة طهران في مختلف المجالات.

ويقام المنتدى برعاية منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية حيث من المقرر ان يلتقي حناجي امينها العام لتوقيع اتفاق للتعاون بين بلدية طهران وهذه المنظمة في مجال التكنولوجيا الحديثة للمدن.

كما من المقرر ان يلتقي امين العاصمة طهران عددا من نظرائه من الدول الاخرى للبحث في التعاون الثنائي.

وذكر بيان صادر عن الأمم المتحدة فى فيينا أن المنتدى سوف يناقش دور الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز الابتكار الحضري في المدن الواقعة على طول الحزام والطريق وما بعده.

وأشار البيان الى أن المنتدى يهدف إلى توفير منظور واسع ومتعدد التخصصات حول كيفية تمكن المدن من الاستفادة من التقنيات المتقدمة والحلول الصناعية الجديدة لتحسين نوعية حياة مواطنيها عن طريق الحد من انبعاثات الكربون في المدن وتحسين الخدمات العامة وخلق فرص عمل جديدة وجذب العمالة الماهرة.

وأضاف أن المنتدى يشمل اجتماع المائدة المستديرة لرؤساء البلديات وجلسات عامة ومعرض وورش عمل وعروض ثقافية وسوف يجمع الحدث حوالي 25 رئيس بلدية، بالإضافة إلى 650 مشاركًا بمن فيهم ممثلون عن الحكومات ومؤسسة التمويل الدولية والمنظمات غير الحكومية وقطاع الأعمال والغرف التجارية والمنظمات الدولية والخبراء الحضريين والأوساط الأكاديمية.

انتهى ** 2342