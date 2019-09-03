البرلمان يمنح الثقة لوزيري التربية والتعليم والتراث الثقافي والسياحة

ومنح 163 نائبا من أصل 255 ثقتهم ل "علي اصغر مونسان"، ليتولى حقيبة وزارة التراث الثقافي والسياحة كأول وزير لهذه الوزارة المستحدثة، فيما عارضه 87 وأمتنع 5 نواب عن التصويت، في الجلسة العلنية التي حضرها صباح اليوم الثلاثاء الرئيس حسن روحاني.

كما منح المجلس الثقة للوزير المرشح محسن حاجي ميرزايي، ليتولى بذلك حقيبة وزارة التربية والتعليم، بموافقة 200 نائبا ومعارضة 48 صوتا وامتناع 7 نواب من اصل 255 نائبا شاركوا بالتصويت.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد حضر الاجتماع واشار في اطار كلمته الى مؤهلات الوزيرين المقترحين داعيا النواب للتصويت بالثقة لهما.

انتهى** 2344