السفير الإيراني في سلطنة عمان يؤكد على توقيع اتفاقية عدم الاعتداء مع دول المنطقة

أعلن السفير الإيراني لدى عمان حجة الإسلام محمد رضا نوري شاهرودي هذا خلال لقائه مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي حيث تبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة.

ووصف وزير الخارجية العماني علاقات البلدين في تقدم وقال: نحن والجمهورية الإسلامية الإيرانية في وئام وتنسيق مستمر بشأن القضايا السياسية والإقليمية ونتشاور باستمرار.

من جانبه أكد شاهرودي تصريحات وزير خارجية عمان، وقال : نحن نبحث عن الاستقرار والسلام في المنطقة، وان بعض القوى الأجنبية هي التي تثير التوتر في المنطقة بتصرفات غير لائقة.

التنسيق والتعاون في الأوساط والمحافل الدولية كانت من المحاور الأخرى لمحادثات شاهرودي وبن علوي.

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