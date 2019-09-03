٠٣‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١٢:٢١ م
رقم الصحفي: 2459
رمز الخبر: 83463255
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بارقة امل للصم لإستعادة السمع.. اجراء عملية زرع جذع الدماغ السمعي في ايران

بارقة امل للصم لإستعادة السمع.. اجراء عملية زرع جذع الدماغ السمعي في ايران

شيراز / 3 ايلول / سبتمبر / إرنا – ستبدأ بعد ساعات قليلة من اليوم الثلاثاء في مستشفى شهيد جمران في مدينة شيراز جنوبي البلاد عملية زرع جذع الدماغ السمعي بإشراف الفريق الأخصائي لجامعة العلوم الطبية في هذه المدينة وبحضور الدكتور Behr من ألمانيا وتعاون قسم جراحة الدماغ والأعصاب في هذا المستشفى.

وفی تصریح لمراسل "إرنا" في شيراز، أعلن الدكتور سيد بصير هاشمي، أحد أساتذة جامعة العلوم الطبية في شيراز ورئيس مركز زراعة القوقعة الايراني، أعلن عن بدء العملية الجراحية لزراعة جذع الدماغ في مستشفى شهيد جمران في شيراز خلال الساعات الآتية على مريض يبلغ من العمر 30 عاما كان قد فقد حواسه السمعية سابقا وستكون العملية بشارة بأمل إستعادة حاسة السمع لأشخاص الصم.

واشار الدكتور هاشمي إلى أن المريض الذي من المقرر أن تجري العملية عليه مصاب بأورام متعددة في جذع الدماغ مما أدت إلى ان يفقد حاسة سمعه تدريجيا، مضيفا: من المقرر أن يتم استئصال الأورام الموجودة ومن ثم زرع جذع الدماغ ومن المتوقع أن نتوصل إلى نتائج مرضية ومواتية.

**ح ح**1049

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