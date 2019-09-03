مهرجان طريق الحرير الدولي يقام في الصين

واقيم المهرجان والمعرض الثقافى بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة الصينية ومكتب الاذاعة والتلفزيون والمجلس الدولى لترويج التجارة والحكومة المحلية لمقاطعة "غانسو".

يهدف المهرجان إلى تقوية الروابط بين بلدان طريق الحرير في القطاعين الثقافي والسياحي وكذلك المساهمة في نمو المنطقة وتم تنظيمه بعنوان طريق الحرير ومكافحة الفقر.

ويشارك في المهرجان 800 ممثل من أكثر من 36 دولة ومنطقة، كما حضر حفل الافتتاح ممثلون عن 15 مقاطعة ومدن صينية.

وأكد وزير الثقافة والسياحة في الصين في حفل افتتاح المهرجان "يوشوغانغ" على إعادة الإعمار والتعاون الإقليمي وتبادل المعلومات، وقال إن شعوب العالم في هذا المجال ترغب في توسيع التعاون الثقافي والسياحي.

وأكد على أهمية التبادلات والشراكات بين الدول، مشددا على تعدد الاقطاب الثقافية والتبادلات السياحية وقال: ستقام خلال المهرجان برامج مثل مهرجان طريق الحرير للفنون .

وأشار إلى أن قطاعي الثقافة والسياحة مهمان لتطوير طريق الحرير، وأكد أنه في السنوات الأخيرة تمكنت مقاطعة غانسو من خلق قدر كبير من التعاون من خلال هذا البرنامج.

وأكد مهرجان ومعرض طريق الحرير على أنه ينبغي استخدام المزيد من الموارد لمحاربة الفقر، وأن على بلدان طريق الحرير زيادة التعاون والبنية التحتية للقضاء على الفقر مع تطوير التبادل الثقافي والسياحي.

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