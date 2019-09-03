عمدة طهران : بلدية طهران على اتم الاستعداد للتعاون مع العواصم الاوروبية

وقال حناجي في حوار خاص مع مراسل ارنا على هامش المنتدى الدولي لرؤساء بلديات العالم في فينا ان الاوروبيون اكثر رغبة في التعامل مع البلديات، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة لتنمية التعاون مع كبريات المدن والعواصم الاوروبية.

واضاف رئيس بلدية طهران اننا بحاجة للاستفادة من تجارب الاخرين في كثير من التحديات ومنها النفايات والازدحامات المرورية والتلوث البيئي، مبينا يمكننا الاستفادة من تجارب مدينتي فينا وبرلين في مجال تقليل استهلاك الطاقة والكاربون في خطوط مترو الانفاق .

وقد وصل امين العاصمة الايرانية طهران بيروز ناجي الى العاصمة النمساوية فيينا مساء الاثنين على راس وفد بدعوة من مديرعام منظمة التنمية الصناعية التابعة للامم المتحدة (يونيدو)" لي يونغ" ونظيره النمساوي " مايكل لورديك" للمشاركة في اعمال المنتدى السنوي الرابع "جسور لاجل المدن" لرؤساء البلديات الذي سيعقد اليوم الثلاثاء فى مقر الأمم المتحدة في فيينا ويستمر يومين.

ويقام المنتدى برعاية منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية حيث من المقرر ان يلتقي حناجي امينها العام لتوقيع اتفاق للتعاون بين بلدية طهران وهذه المنظمة في مجال التكنولوجيا الحديثة للمدن.

كما من المقرر ان يلتقي امين العاصمة طهران عددا من نظرائه من الدول الاخرى للبحث في التعاون الثنائي.

وذكر بيان صادر عن الأمم المتحدة فى فيينا أن المنتدى سوف يناقش دور الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز الابتكار الحضري في المدن الواقعة على طول الحزام والطريق وما بعده.و يهدف إلى توفير منظور واسع ومتعدد التخصصات حول كيفية تمكن المدن من الاستفادة من التقنيات المتقدمة والحلول الصناعية الجديدة لتحسين نوعية حياة مواطنيها عن طريق الحد من انبعاثات الكربون في المدن وتحسين الخدمات العامة وخلق فرص عمل جديدة وجذب العمالة الماهرة.

واضاف حناجي ان مدينة فينا وبسبب هذه الاجراءات التي قامت بها فهي تحتل ولعدة سنوات متتالية المرتبة الاولى عالميا، مبينا ان طهران تمتلك البنى التحتية الجيدة التي بأمكانها منافسة ارقى مدن العالم.

وسيزور حناجي والوفد المرافق بعد المنتدى مدينة برلين الالمانية .

وفيما يتعلق بزيارته برلين قال حناجي ان هذه المدينة وبعد انهيار جدار برلين حدث فيها تغييرا كبيرا اقتصاديا وسياحيا واكتسبت تجارب قيمة في مجال النفايات والتلوث التي يمكن الاستفادة من هذه التجارب في طهران .

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