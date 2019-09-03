نواب البرلمان يشيدون بموقف الرئيس روحاني برفض التفاوض مع امريكا

وقرأ عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإسلامي البيان الصادر عن النواب في جلسة علنية اليوم الثلاثاء وقال : قائد الثورة الاسلامية أعلن أنه لا يوجد إيراني غيور يتفاوض مع الادارة الأمريكية الحالية وأن الحوار معها سم مميت.

وفي كلمة له امام الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم لدراسة أهلية وزيري التربية والتعليم والتراث الثقاقي والسياحة والصناعات اليدوية، أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني، ان استراتيجية إيران قائمة على اساسين هما الصمود الداخلي والدبلوماسية النشطة، وقال: لم ولن نقرر في أي مرحلة إجراء حوار ثنائي مع أمريكا، ورغم استلامنا لمقترحات بهذا الشأن من أطراف عديدة فإن جوابنا كان هو الرفض دائما .

انتهى