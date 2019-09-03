ظريف الى بنغلاديش لحضور مؤتمر المحيط الهندي

وينوي ظريف خلال هذه الزيارة، فضلا عن المشاركة في مؤتمر المحيط الهندي الدولي، اجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في حكومة "دكا" متناولا فيها تطوير العلاقات الايرانية – البنغلاديشية والقضايا الاقليمية.

وفي تصريح للصحفيين قبيل مغادرة البلاد اليوم، اعلن وزير الخارجية بانه سيقوم بزيارة بنغلاديش للمشاركة في اعمال المؤتمر الدولي للدول المتشاطئة في المحيط الهندي؛ منوها في السياق بالفرص المتاحة لاجراء مباحثات مع نظرائه في هذه البلدان، اضافة الى مباحثاته مع المسؤولين البنغلادشيين حول القضايا الثنائية بين طهران ودكا.

علما ان وزير الخارجية، قام الاسبوع الماضي بزيارة كل من الصين واليابان وماليزيا؛ باحثا مع كبار المسؤولين في هذه الدول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي موسكو، امس الاثنين، استعرض مع كبار المسؤولين الروس القضايا الثنائية والاقليمية وآخر التطورات بشأن الاتفاق النووي.

ويعتزم وزير الخارجية الايراني، على امتداد جولته الاسيوية الحالية، التوجه الى العاصمة الاندونيسية جاكرتا ايضا.

انتهى ** ح ع