المتحدث باسم الخارجية الصينية یرحب بإطلاق "ارنا" خدمة الأخبار باللغة الصينية

و علی هامش مؤتمر صحفي انعقد الیوم الثلاثاء في بكين، بمشاركة صحفيين محليين وأجانب، أجرى شوانغ جولة افتراضية في موقع "ارنا"باللغة الصينية و اعرب عن امله في ان تؤدى هذه الخطوة الى تنمية وتعزيز العلاقات الصينية-الايرانية.

و اکد بان اطلاق خدمة الاخبار باللغة الصينية فی وکالة الجمهوریة الإسلامیة للأنباء يوفر فرصة جيدة للتعارف بین شعبي البلدین بشكل أفضل وأوسع نطاقا کما أنه يلغي الوسطاء فی مجال الاعلام.

تجدر الإشارة الی انه أطلقت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) الاسبوع الماضي، خلال مراسم رسمية حضرها سفير الصين لدى طهران والمدير العام للوكالة، خدمة الاخبار باللغة الصينية وهي اللغة الأجنبية التاسعة على موقعها .

يذكر ان موقع وكالة ارنا الرسمية بالاضافة الى اللغة الفارسية، يبث أنباءه بتسع لغات اخرى وهي العربية والانكليزية والروسية و التركية والفرنسية والأردية والالمانية والاسبانية وأضيفت اليها اخیرا اللغة الصينية.

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