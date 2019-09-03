اصفهان تستأنف رحلاتها الى دمشق 

وفي حديث لمراسل إرنا اليوم الثلاثاء، أعلن المدير العام لمطارات محافظة اصفهان "حسن أمجدي"، ان هذه الرحلات يتم تشغيلها أسبوعيا كل ثلاثاء عبر خطوط شام وينغز(أجنحة الشام) السورية على متن طائرة من طراز أيرباص 330 بسعة 170 راكبا.

وأضاف أمجدي، ان مطار الشهيد بهشتي في اصفهان، هو المطار الدولي الثاني في البلاد بعد مطار الامام الخميني (رض) الذي يستضيف رحلات الى دمشق أيام الثلاثاء.

وأوضح المدير العام لمطارات محافظة اصفهان، ان هذه الرحلات تم تسييرها برخصة من المنظمة الوطنية للطيران المدني ومع ضمان الأمن التام للزوار.

وقد تم تعليق رحلات اصفهان-دمشق على مدار السنوات الثمانية الماضية اثر هجوم جماعة داعش الإرهابية على سوريا.

إنتهى**أ م د



