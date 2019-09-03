ايران مستعدة لنقل خبراتها العملية وتنفيذ مشاريع مشتركة مع طاجيكستان

جاء ذلك خلال اللقاء بين السفير الايراني في دوشنبة مع وزير الصناعة والتكنولوجيا الحديثة الطاجيكي "ضراب الدين فيض الله زادة".

واستعرض صابري في هذا اللقاء ارضيات التعاون المتوفرة بشتى المجالات الصناعية والمنجمية والتقنيسة الحديثة بين ايران وطاجيكستان.

وفيما نوّه برغبة وارادة كبار مسؤولي البلدين لتوسيع نطاق التعاون الثنائي، وصف السفير الايراني لدى طاجيكستان التعاون بين البلدين بانه مقبل على آفاق واعدة؛ داعيا الى توظيف اكبر نسبة من الطاقات المتوفرة في هذا الخصوص.

الى ذلك، اشار وزير الصناعة والتقنية الحديثة الى الانجازات الباهرة التي حققتها الجمهورية الاسلامية في المجالات الصناعية؛ داعيا الى تنمية التعاون الصناعي بين طهران ودوشنبة والانتفاع من خبرات الجمهورية الاسلامية في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع