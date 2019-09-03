واعظي : التحرك نحو الاقتصاد المعرفي ضرورة ملحة في مواجهة الضغوط

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، اشار واعظي الى ضرورة التنسيق لاختيار افضل الاساليب والتخطيط ورسم الاهداف لتوفير حياة مناسبة للشعب؛ موكدا ضرورة التحرك نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وصولا الى هذه الاهداف المنشودة.

وقال ان اقتصاد البلاد يقع تحت اشد القيود الدولية من قبل الاعداء وعلى رأسهم الولايات المتحدة الامريكية؛ مضيفا ان هؤلاء (الاعداء) يزعمون بانهم قادرون على تحقيق مآربهم بواسطة شل الاقتصاد الايراني؛ مشددا في هذا الخصوص على ضرورة التكاتف وتظافر الجهود لافشال هذه المخططات.

انتهى**2018/ح ع **