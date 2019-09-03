٠٣‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٧:٤٣ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83464074
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واعظي : التحرك نحو الاقتصاد المعرفي ضرورة ملحة في مواجهة الضغوط

واعظي : التحرك نحو الاقتصاد المعرفي ضرورة ملحة في مواجهة الضغوط

طهران/3ايلول/سبتمبر/ارنا - قال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية "محمود واعظي" : ان اقتصاد البلاد يواجه اليوم اشد القيود الدولية؛ معتبرا التحرك نحو الاقتصاد المبني على المعرفة بانه امر لايمكن التجنب منه حتي في حال عدم وجود الحظر والقيود الاقتصادية الشديدة الحالية اصلا.

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، اشار واعظي الى ضرورة التنسيق لاختيار افضل الاساليب والتخطيط ورسم الاهداف لتوفير حياة مناسبة للشعب؛ موكدا ضرورة التحرك نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وصولا الى هذه الاهداف المنشودة.

وقال ان اقتصاد البلاد يقع تحت اشد القيود الدولية من قبل الاعداء وعلى رأسهم الولايات المتحدة الامريكية؛ مضيفا ان هؤلاء (الاعداء) يزعمون بانهم قادرون على تحقيق مآربهم بواسطة شل الاقتصاد الايراني؛ مشددا في هذا الخصوص على ضرورة التكاتف وتظافر الجهود لافشال هذه المخططات.

انتهى**2018/ح ع **

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