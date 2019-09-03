٠٣‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١٠:٤٦ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 83464100
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الأطباء الإيرانيون والألمان يتعاونون في مجال زراعة جذع الدماغ السمعي

الأطباء الإيرانيون والألمان يتعاونون في مجال زراعة جذع الدماغ السمعي

شیراز/3 ایلول/سبتمبر/ارنا- نجح اطباء إيرانيون بمستشفی الشهید جمران بمدینة شیراز (مركز محافظة فارس-جنوب) في إجراء عملية زراعة جذع الدماغ السمعي (Auditory brainstem implant)، بالتعاون مع البروفیسور "بير" من المانیا.

وتم إجراء هذه العملية صباح الیوم الثلاثاء، في احدی غرف العمليات بمستشفى الشهيد جمران باشراف الدكتور "سید بصیر هاشمي" و بالتعاون مع مساعده الدكتور "آرش صفاريان" والبروفیسور بير (Behr) من ألمانيا.

واجریت العملية في مرحلتين:- إزالة الورم وزرع جذع الدماغ.

و هذه هي أول عملية من نوعها لزراعة جذع الدماغ السمعي (ABI) فی مدينة شیراز، بعد أن تم اجراء عملية مماثلة لها في طهران.

و اوضح الدكتور هاشمي، بان عملية زراعة جذع الدماغ السمعي تجري لاشخاص يعانون من ورم الدماغ و لایستطیعون زراعة القوقعة.

انتهی**2054/أ م د

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