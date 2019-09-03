الأطباء الإيرانيون والألمان يتعاونون في مجال زراعة جذع الدماغ السمعي

وتم إجراء هذه العملية صباح الیوم الثلاثاء، في احدی غرف العمليات بمستشفى الشهيد جمران باشراف الدكتور "سید بصیر هاشمي" و بالتعاون مع مساعده الدكتور "آرش صفاريان" والبروفیسور بير (Behr) من ألمانيا.

واجریت العملية في مرحلتين:- إزالة الورم وزرع جذع الدماغ.

و هذه هي أول عملية من نوعها لزراعة جذع الدماغ السمعي (ABI) فی مدينة شیراز، بعد أن تم اجراء عملية مماثلة لها في طهران.

و اوضح الدكتور هاشمي، بان عملية زراعة جذع الدماغ السمعي تجري لاشخاص يعانون من ورم الدماغ و لایستطیعون زراعة القوقعة.

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