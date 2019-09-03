"قريشي" ناقش مع "ظريف" هاتفيا الظروف الراهنة في كشمير

وافاد مراسل "ارنا" من اسلام اباد نقلا عن بيان للخارجية الباكستانية اليوم، ان قريشي اطلع ظريف خلال هذا الاتصال على آخر المستجدات في كشمير.

واعرب وزير الخارجية الباكستاني عن قلق اسلام اباد ازاء ما وصفه بـ "تفاقم الازمة الانسانية في كشمير والمواقف العنيفة ضد المدنيين هناك"؛ مؤكدا ان "الشعب الكشميري المسلم يعقد الامال على المجتمع الدولي ولاسيما دور الامة الاسلامية في هذا الخصوص".

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