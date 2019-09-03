عراقجي: قانون الأقوياء يطغي اليوم على قوة القانون بالعالم

وأفادت اليوم الثلاثاء السفارة الإيرانية في ليوبليانا، ان عراقجي يتواجد حاليا في سلوفينيا بهدف حضور الجولة الثالثة من الحوار السياسي بين إيران وهذا البلد، وكذلك حضور الإجتماع الرابع عشر لمنتدى بلد الاستراتيجي السنوي (Beld Strategic Forum).

وأضاف عراقجي في كلمة له خلال أحد إجتماعات المنتدى: في الوقت الذي باتت تبتعد فيه الولايات المتحدة بشكل متزايد عن التعددية والنظام الدولي القائم على القانون، أصبحت بعض البلدان، وخاصة الدول الأوروبية من جهة أخرى، غير قادرة على مواجهة هذا الوضع وقد استسلمت للسياسات الأمريكية أحادية الجانب.

وتابع عراقجي، إن الاقتصاد الأوروبي اليوم يهيمن عليه الدولار الأمريكي بالكامل، وتتبع الشركات والبنوك الأوروبية أوامر وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من التعليمات التي توجه لهم في بلدانهم، لأن الولايات المتحدة تستخدم قوة الدولار والتهديد بالحظر كسلاح لفرض سياساتها ومطالبها على الآخرين.

وفي ذات السياق قال، "إن مبدأ الالتزام بالاتفاقيات هو مبدأ أساسي في القانون الدولي، لكن الولايات المتحدة تنسحب من الإتفاقيات الدولية كالاتفاق النووي، واتفاقية المياه، ومعاهدة باريس للمناخ وما إلى ذلك بكل ببساطة أو بمجرد عدم ضمان مصالحها في بعض الاتفاقيات أو لهذا السبب البسيط، أن الرئيس الأميركي الحالي لا تعجبه إنجازات الرئيس السابق"؛ مستشهدا بأمثلة عن سياسات التنمر الأمريكية على الساحة الدولية مما يعني في الحقيقة الموت التدريجي للتعددية وسيادة القانون على المستوى الدولي.

يتبع..أ م د