طهران ومنظمة الیونیدو توقعان بیانا للتعاون فی مجال التقنيات الحضرية

وخلال اللقاء الذي حضره کل من سفير إيران وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "کاظم غریب آبادی" و عضو المجلس البلدي في طهران "محمود میرلوحی" الى جانب عدد من المسؤولين في بلدية طهران، أعرب الجانبان الايراني والاممي عن رغبتهما في تيسير ظروف التعاون الوثيق بين طهران واليونيدو بهدف تحقيق اهداف المرحلة الرابعة من التنمية الصناعية.

وينص البیان الموقع بين الجانبين علی التنمية المستدامة للصناعات الحضرية بطهران، وذلك في إطار التعاون الأوسع بين ایران واليونيدو.

كما اتفق رئيس بلدية طهران والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، على تقييم مسار التقدم في هذا الاتفاق بعد ثلاث سنوات؛ ومن ثم اتخاذ القرار بشان مناهج جديدة لتطوير هذه الشراكة.

وكان رئيس بلدية طهران "بيروز حناجي" قد وصل الى العاصمة النمساوية فيينا مساء الاثنين على راس وفد؛ بدعوة من المدير العام لمنظمة التنمية الصناعية التابعة للامم المتحدة "لي يونغ" ونظيره النمساوي "مايكل لورديك" في سياق مشاركته اعمال منتدى "جسور لاجل المدن" السنوي المنعقد حاليا في دورته الرابعة بمقر الأمم المتحدة في فيينا ويستمر على مدى يومين.

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