واضاف موسوي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان "رئيس الدائرة الاولى لشؤون غرب اوروبا بوزارة الخارجية (الايرانية) اكد خلال اللقاء مع مساعد مدير عام الشؤون السياسية لدى الخارجية الهولندية الذي يقوم بزيارة مسبقة لايران حاليا، بحضور السفير الهولندي في طهران، اكد على قلق الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الخصوص.
وتابع : ان الوفد الهولندي اكد بدوره على انه سيعكس الموضوع الى حكومة بلاده.
انتهى ** ح ع
المتحدث باسم الخارجية :
الخارجية : التحقيق يجري حاليا بشأن التخريب في موقع نطنز النووي
https://tahrir.irna.ir/home.xhtml
طهران / 3 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال المتحدث باسم الخارجية "سيد عباس موسوي"، وفي معرض تعليقه على نبأ احتمال تورط جهاز الاستخبارات الهولندي في تخريب موقع نطنز النووي (بمحافظة اصفهان – وسط البلاد) عبر "فايروس استاكس نت"، قال انه "يتم التحقيق حاليا وبدقة من قبل الخارجية وسفارة ايران في هولندا، بشأن هذا النبأ".
واضاف موسوي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان "رئيس الدائرة الاولى لشؤون غرب اوروبا بوزارة الخارجية (الايرانية) اكد خلال اللقاء مع مساعد مدير عام الشؤون السياسية لدى الخارجية الهولندية الذي يقوم بزيارة مسبقة لايران حاليا، بحضور السفير الهولندي في طهران، اكد على قلق الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الخصوص.
تعليقك