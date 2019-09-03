الخارجية : التحقيق يجري حاليا بشأن التخريب في موقع نطنز النووي

واضاف موسوي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان "رئيس الدائرة الاولى لشؤون غرب اوروبا بوزارة الخارجية (الايرانية) اكد خلال اللقاء مع مساعد مدير عام الشؤون السياسية لدى الخارجية الهولندية الذي يقوم بزيارة مسبقة لايران حاليا، بحضور السفير الهولندي في طهران، اكد على قلق الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الخصوص.

وتابع : ان الوفد الهولندي اكد بدوره على انه سيعكس الموضوع الى حكومة بلاده.

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