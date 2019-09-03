رحماني فضلي يعلن إعادة فتح منفذ خسروي الحدودي رسميا الأسبوع الحالي

وأضاف رحماني فضلي في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء، ان الواجب الملقى على عاتق وزارة الداخلية في شهر محرم الحرام هو الحفاظ على الإنضباط والأمن في الحسينيات والمساجد والشوارع، بحيث يتمكن الناس من الحضور في مواكب عزاء سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام في كنف الأمن التام.

وقال، إنه تم إلغاء التأشيرات منذ بداية محرم وإلى جانب ذلك، قمنا بتعزيز المرافق والخدمات والبنى التحتية في محافظة خوزستان وإيلام وكرمانشاه ونحن واثقون من أنه بفضل الله سيتمكن الزوار من أداء زيارة الأربعين بسهولة أكبر هذا العام.

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