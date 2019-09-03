ظريف: الرئيس روحاني سيعلن قريبا تفاصيل الخطوة الثالثة لخفض التزامات الاتفاق النووي

واورد مراسل وكالة "ارنا" الموفد ان ظريف قال في تصريح له فور وصوله على راس وفد الى العاصمة البنغالية دكا مساء اليوم الثلاثاء، إن لم يتخذ الاوروبيون الاجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتهم قبل يوم الخميس فاننا سنتخذ الخطوة الثالثة من خفض الالتزامات النووية.

واضاف، ان الرئيس ر وحاني سيعلن قريبا تفاصيل المرحلة الثالثة من خفض الالتزامات النووية.

وقال ظريف، ان اتخاذ الخطوة الثالثة لا يعني نهاية المفاوضات بل سنواصلها ، وان عاد الجانب الاوروبي الى تنفيذ التزاماته سنقوم بدورنا بوقف اجراءات خفض الالتزامات وفقا للمادة 36 من الاتفاق النووي.

وحول زيارته الى دكا قال وزير الخارجية الايراني، سالتقي يوم غد رئيس الوزراء وسائر الاصدقاء للبحث بشان العلاقات الثنائية ومشاكل العالم الاسلامي وقضايا المنطقة وتطورات الساعة للمسلمين ومنها الروهينغا و"آسام" وسائر المسلمين بالمنطقة.

واوضح بانه سيبحث ايضا بشان سائر التطورات الدولية خلال لقاءاته في بنغلاديش واضاف، ساشارك يوم الخميس في اجتماع الدول الساحلية المطلة على المحيط الهندي حيث سيتم خلاله البحث حول الاقتصاد المائي، وفي ختامه ساتوجه الى اندونيسيا.

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