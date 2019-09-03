هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب جنوب شرق ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة الحادية عشرة و 16 دقيقة و 59 ثانية من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (السادسة و 46 دقيقة و 59 ثانية مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش).

واضاف، ان مركز الهزة كان عند التقاء خطي العرض الشمالي 26.94 والطول الشرقي 59.76 درجة وفي عمق 10 كم من سطح الارض على بعد 42 كم من بلدة اسبكة التابعة لمدينة نيكشهر بمحافظة سيستان وبلوجستان جالواقعة جنوب شرق ايران.

وفي تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" قال مدير عام مكتب ادارة الازمة في محافظة سيستان وبلوجستان عبدالرحمن شهنوازي، انه لم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع خسائر جراء هذه الهزة الارضية.

واضاف، انه نظرا لعمق مركز الهزة الارضية فان الاحتمال بوقوع خسائر ضئيل جدا.

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