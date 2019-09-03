الرئيس روحاني يحدد اولويات وزارة التراث الثقافي والسياحة

وابلغ الرئيس روحاني الاولويات العامة والخاصة لهذه الوزارة التي استحدثت اخيرا وصوّت مجلس الشورى الاسلامي بمنح الثقة للوزير المرشح لها علي اصغر مؤنسان خلال اجتماعه يوم امس الثلاثاء.

واوعز رئيس الجمهورية، لوزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية لتنظيم برامج الوزارة في ضوء الاهتمام الدقيق بالتوجهات والاولويات العامة والخاصة الـ 34 الواردة ورفع تقرير عن برامجه التنفيذية في غضون شهرين الى مكتب الرئاسة.

واكد الرئيس روحاني ضمن الاولويات العامة على المزيد من الاستفادة من طاقات وجهود الشباب والسيدات والمواطنين من مختلف القوميات والمذاهب في مستويات الادارة والعمل الخبرائي والمبادرة الجادة لمكافحة الفساد الاداري.

كما اكد على اتخاذ زمام المبادرة في اطار هذه الوزارة لمواجهة اجراءات الحظر الظالم المفروض على البلاد.

وفيما يتعلق بالاولويات الاختصاصية؛ فقد تم التاكيد على الصياغة النهائية لمبادئ السياسات الاستراتيجية والبرنامج الشامل للتنمية السياحية وفقا لوثيقة الافاق المستقبلية وتنفيذها في الخطة التنموية السادسة.

وتم التاكيد كذلك على التخطيط لتسهيل تنمية البنية التحتية السياحية من قبل القطاع الخاص والاستفادة من الاحصائيات في المجالات الثلاثة وهي التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة وفق المعايير العالمية.

وتتضمن الاولويات الاختصاصية ايضا اعداد وتقديم حزمة الدعاية والتسويق بهدف الارتقاء بتعريف نقاط الجذب السياحي في ايران في الاسواق العالمية المستهدفة لاستقطاب السياح الاجانب والتعريف بالمناطق المعروفة اقل من غيرها على صعيد الداخل.

وجرى التاكيد كذلك على تعزيز التعاون مع الشركات الاستشارية الدولية الكبرى في مجال صناعة السياحة والاستفادة من طاقاتها لازدهار السياحة الايرانية.

كما اكدت الاولويات ضرورة منع تخريب التراث الثقافي حين تنفيذ المشاريع الانمائية وضرورة الحفاظ على النسيج التاريخي والثقافي للمدن.

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