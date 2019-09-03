اقامة مراسم الذكرى الاربعين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين ايران وكوبا

وحضر هذه المراسم التي ازيح الستار فيها عن طابع تذكاري بالمناسبة، السفير الايراني رشيد بيات مختاري ومساعدة الخارجية الكوبية للشؤون الدولية آنايانسي رودريغز ورئيس شركة البريد الكوبية وسفراء عدد من الدول الاخرى.

وفي كلمته اشار السفير الايراني الى مشتركات الثورتين في كوبا وايران في مواجهة الظلم والاستبداد والاستعمار، معتبرا المستوى الراقي للعلاقات بين البلدين مدعاة استياء الاستكبار العالمي.

ولفت الى انعقاد 17 اجتماعا للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين لغاية الان وزيارات كبار مسؤولي البلدين كل للبلد الاخر في سياق تعزيز العلاقات بينهما واضاف، ان ايران وكوبا تعدان تجسيدا وانموذجا للصمود امام الامبريالية العالمية والاستعمار الحديث وقد اثبت شعبا البلدين بان عظمة كل شعب تعود لقيمه ومعتقداته وتاريخه.

من جانبها اعربت مساعدة الخارجية الكوبية للشؤون الدولية عن سرورها لحلول الذكرى السنوية الاربعين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران ، معتبرة ازاحة الستار عن الطابع التذكاري الصادر بهذه المناسبة مؤشرا ومظهرا للمستوى الراقي للعلاقات بين البلدين على المستويين الثنائي والدولي.

واشارت رودريغز الى المواقف المشتركة للبلدين على الصعيد الدولي ومنها التاكيد على ضرورة احترام السيادة الوطنية للدول ودعم التعددية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة مرة اخرى مواكبة بلادها لايران في هذه المجالات.

انتهى ** 2342