دراسة سبل تعزيز تواجد الشركات الايرانية في حلبجة

وقام القنصل الإيراني العام في محافظة السليمانية مهدي شوشتري، في سليمانية بزيارة مدينة حلبجة واجتمع مع كل من محافظ حلبجة آزاد توفيق ورئيس واعضاء غرفة التجارة في المدينة وتفقد النصب التذكاري لشهداء كارثة قصف حلبجة الكيمياوي وادى الاحترام للشهداء المظلومين بهذه المدينة.

وتمحورت اللقاءات حول تنمية العلاقات الايرانية ومحافظة حلبجة في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بما فيها مساهمة الشركات الايرانية في المشاريع الاعمار والانمائية في حلبجة ودراسة سبل تعزيز المعابر الحدودية والجمركية.

واشار مسؤولو محافظة حلبجة الى دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لاهالي المدينة خلال الفترات الصعبة خاصة كارثة القصف الكيمياوي ودور ايران الخالد في نقل هذه الماساة الى المجتمع الدولي معلنين استعدادهم لتنمية العلاقات مع ايران خاصة محافظتي كرمانشاه وكردستان الجارتين اكثر من ذي قبل.

واكد شوشتري على دعم ايران حكومة وشعبا لجرحى ومشردي القصف الكيمياوي في حلبجة مشيرا الى العلاقات التاريخية والقواسم المشتركة بين ايران ومنطقة كردستان العراق ومحافظة حلبجة معلنا استعداد القنصلية الايرانية في سليمانية لتوفير التسهيلات لتطوير العلاقات التجارية بين ايران والمحافظة وتعزيز التعاون بين محافظات البلدين.

انتهي** 1453**1049