ظريف: تنفيذ التزاماتنا رهن على ضمان بيع نفطنا من قبل الأوروبيين

و أشار وزير الخارجية الإيراني إلى شروط إيران للوفاء بالتزاماتها قائلا، لقد أخبرنا الأوروبيين بوضوح تام ما نتوقعه منهم.

و كان ظريف قد قال في وقت سابق، إذا لم يتخذ الأوروبيون الإجراءات اللازمة حتى الخميس، ستبعث إيران رسالة إلى الدول الأوروبية حسب قرار أعلن 7 مايو ، وتعلن فيها تنفيذ الخطوة الثالثة في تقليص التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي".

وكانت ايران قد أعلنت في الخطوة الأولى لوقف التزاماتها بأنها سوف لن تلتزم بالقيود في مجال حجم مخزون اليورانيوم المخصب والماء الثقيل و کانت الخطوة الثانية رفع نسبة التخصيب فوق 3.67 بالمائة.

و كان المساعد السياسي للخارجية الايرانية سید عباس عراقجي قد أكد ان تخفيض الالتزامات الايرانية هو حركة في اطار المحافظة على الاتفاق النووي لكنه اضاف ان هذا التحرك قد ينتهي بخروج ايران من الاتفاق النووي وهذا ما لاتريده طهران وانما هو نتيجة للحظر الامريكي وعدم التزام الاطراف الاخرى بتعهداتها.

واشار عراقجي إلى ان ايران تركت الباب مفتوحا للحوار والدبلوماسية والمفاوضات ، واذا لم يتم استغلال هذه الفرصة فان ايران ستواصل خفض التزاماتها بالاتفاق النووي دون اي تردد.

انتهى