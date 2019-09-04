ظريف يلتقي رئيسة وزراء بنغلاديش

ومن اهم المواضيع المطروحة في اللقاء كانت دراسة العلاقات الثنائية خاصة السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية وأخر التطورات في المنطقة ومساعي ايران لخفض التوتر وتعاون البلدين في منظمة التعاون الاسلامي وباقي المنظمات الدولية.

كما تبادل ظريف والشيخة حسينة وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالظروف التي يعيشها مسلمي روهينغيا.

وقال ظريف امس الثلاثاء في مطار طهران الدولي في حديث لمراسل ارنا انه سيلتقي اليوم الاربعاء مسؤولي بنغلادش بمن فيهم رئيسة وزراء وبقية الاصدقاء وسيبحث معهم حول العلاقات الثنائية ومشاكل العالم الاسلامي والقضايا الاقليمية ومستجدات اوضاع المسلمين بما فيها روهينغيا وأسام وبقية مسلمي المنطقة.

واعتبر ظريف مناقشة التطورات الدولية من مواضيع مطروحة اخرى في لقاءات يوم الاربعاء وقال سأشارك يوم الخميس في قمة الدول المتشاطئة على المحيط الهندي للبحث حول الاقتصاد الازرق ثم أغادر بنغلادش متوجها الى اندونيسيا.

كما اجتمع وزير الخارجية اليوم بنظيره البنغالي "ابوالقاسم عبد المومن" .

من المقرر ان يجتمع ظريف برئيس البرلمان البنغلادشي واساتذة اللغة الفارسية في العاصمة داكا.

ويشارك وزير الخارجية غدا الخميس في مراسم افتتاح قمة الدول المتشاطئة للمحيط الهندي.

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