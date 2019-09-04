وزير الاتصالات يعلق على فرض الحظر على وكالة الفضاء الإيرانية

وقالت وزارة الخزانة الاميركية في بيان على موقعها الإلكتروني امس الثلاثاء إنها فرضت الحظر على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء الإيراني ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية.

كما برر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فرض حكومة بلاده الحظر على وكالة الفضاء الإيرانية لاشتراكها بما وصفه في أنشطة حساسة تتعلق بانتشار الأسلحة مضيفا "هذه أول مرة تفرض فيها أميركا عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية بسبب أنشطة مرتبطة بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية" حسب زعمه.

وفي تغريدة على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي علق الوزير آذري جهرمي على الحظر الامريكي مخاطبا ترامب: "لا يمكنني حتى تحديد موقع الولايات المتحدة في هذه الصورة، ناهيك عن فرضها العقوبات على الفضاء. الكون والمستقبل المشرق ملك للجميع، وليس للبعض. توقف عن تقليد ثانوس ( Thanos ) يا سيد ترامب!

واشار وزير الاتصالات الى ان ثانوس هو شرير خارق في فيلم المنتقمون (Avengers) يهدف إلى قتل أكبر عدد ممكن من البشر في جميع أنحاء العالم لتحسين حياة عدد محدود من الناس.

شخصية ثانوس Thanos

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