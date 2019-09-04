السفير العماني : ايران صديق وشقيق لنا وبلد مهم

واضاف البرواني خلال لقائه محافظ اذربايجان الغربية انه وخلال فترة حضوري في ايران قمنا بتمتين العلاقات السياسية ودراسة سبل التنمية الاقتصادية مبينا انه للوصول الى النقطة المثالية في علاقاتنا الاقتصادية يجب عمل الكثير .

واشار السفير العماني في ايران الى معلوماته عن اذربايجان الغربية وذلك بسبب حضورة في الغرفة التجارية المشتركة الايرانية العمانية وقال : ان امكانيات المحافظة مميزة متمنيا ان تكون زيارته تحمل انجازات ايجابية في مجال العلاقات بين المحافظة وسلطنة عمان.

واشار كذلك الى انعقاد اجتماعات الغرفة التجارية المشتركة الايرانية العمانية خلال تشرين الثاني/نوفمبر القادم في طهران واضاف: ان اذربايجان تمتلك امكانيات كبيرة ومميزة ويجب تبينها خلال تلك الاجتماعات.

واعتبر المعالم السياحية في اذربايجان الغربية من الامكانيات الفريدة في المحافظة وصرح : سيقوم وزير السياحة الايراني في القريب العاجل بزيارة عمان التي ستكون فرصة مناسبة لتنمية العلاقات بين البلدين في المجال السياحي.

ورحب البرواني بمقترح اقامة خط طيران مباشر بين اذربايجان الغربية وعمان وكذلك ايفاد وفد تجاري من المحافظة الى عمان .

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