واعظي : الخطوة التالية لتخفيض التزاماتنا ستنفذ في موعدها المقرر

واضاف واعظي اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء : قلنا ان نهاية الاسبوع الحالي سيكون الموعد لتنفيذ تخفيض التزاماتنا النووية اذا لم نصل الى اتفاق من خلال مفاوضاتنا مع الرئيس الفرنسي ايمانوئل ماكرون.

وقال ایضا : تلقينا تقریرا عن زیارة عراقجي والوفد الاقتصادي المرافق له الى فرنسا أن المفاوضات ونظرا لحساسيتها فهي تستغرق وقتا، مبينا حصول تقدم بهذ الشأن.

ونوه واعظي انه من المقرر ان تصلنا النتائج الاسبوع القادم حول التنسيق داخل اوروبا وهل توصلوا الى نتائج وبعدها سنقوم بدراسة الخطوة التالية.

واضاف رئيس مكتب رئيس الجمهورية : على العموم فأن الخطوات المتخذة شهدت تقدما مقارنة بالشهر الماضي ولكننا سنعلن النتيجة عند الانتهاء من دراستها.

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