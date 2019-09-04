كوبا تؤكد على التضامن مع ايران في مواجهتها الإجراءات الأمريكية العدائية

وأعلن وزير خارجية كوبا «برونو رودریغز» خلال لقائه سفير الجمهورية الإسلامية في هافانا " رشيد بيات مختاري " عن دعم بلاده لإيران في مواجهتها السياسات السلطوية الأمريكية .

ووصف رودريغز في تغريدة على صفحته الخاصة على تويتر إيران بأنه بلد شقيق وتوأم لكوبا وكتب : خلال هذا اللقاء أكد الجانبان على تمتين العلاقات الثنائية التي يعود تاريخها إلى أربعة عقود .

وكان مسؤولو البلدين قد أدانو ولمرات عديدة الإجراءات الأمريكية العدائية واستخدامها العقوبات كورقة ضغط على الدول المستقلة.

وأزيح الستار يوم امس وخلال مراسم رسمية في وزراة الخارجية الكوبية عن الطابع التذكاري بمناسبة مرور أربعين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين إيران وكوبا.

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