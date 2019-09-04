سفيرعمان: مستعدون لتنمية التعاون مع التجار الايرانيين

واضاف البرواني خلال اجتماعه مع اعضاء غرفة تجارة ارومية(شمال غرب إيران) انه بأمكان تجارالمحافظة الاستفادة من امكانيات التعامل الاقتصادي مع عمان .

واعرب عن سعادته لزيارته اذربايجان الغربية واصفا امكانياتها فی المجالات الاقتصادية والاقتصادية والسياحية بالجيدة والتي يمكن من خلالها تنمیة التعاون مع سلطنة عمان وتطوير العلاقات بین البلدين اكثر فاكثر.

واضاف البرواني انه خلال فترة حضوري لفترة ستة اعوام في ايران قمنا بتمتين العلاقات السياسية ودراسة سبل التنمية الاقتصادية مبينا انه للوصول الى النقطة المثالية في علاقاتنا الاقتصادية يجب بذل جهود اكثر .

واشار السفير العماني في ايران الى معلوماته عن اذربايجان الغربية وذلك بسبب حضوره في الغرفة التجارية المشتركة الايرانية العمانية وقال : ان امكانيات المحافظة مميزة متمنيا ان تكون زيارته تحمل انجازات ايجابية في مجال العلاقات بين المحافظة وسلطنة عمان.

واشار كذلك الى انعقاد اجتماعات الغرفة التجارية المشتركة الايرانية العمانية خلال تشرين الثاني/نوفمبر القادم في طهران واضاف: ان اذربايجان تمتلك امكانيات كبيرة ومميزة ويجب تبينها خلال تلك الاجتماعات.

واعتبر المعالم السياحية في اذربايجان الغربية من الطاقات الفريدة في المحافظة وصرح : سيقوم وزير السياحة الايراني في القريب العاجل بزيارة عمان التي ستكون فرصة مناسبة لتنمية العلاقات بين البلدين في المجال السياحي.

ورحب البرواني بمقترح اقامة خط طيران مباشر بين اذربايجان الغربية وعمان وكذلك ايفاد وفد تجاري من المحافظة الى عمان .

من جانبه اشار رئيس غرفة تجارة ارومية " حسن انتظار" الى امكانيات محافظة اذربايجان في مختلف المجالات وقال ان حدود مشتركة بطول 967 كيلومتر مع ثلاث دول و خمسة منافذ حدودية و 33 حي صناعي و امكانيات زراعية فريدة هي من مميزات هذه المحافظة و هي تنتج سنویا 2.5 طن من البنجر و 1.5 طن من التفاح و 21 الف طن عسل و 200 الف طن عنب والتی یمکنها التعاون مع سلطنة عمان في المجال الزراعي فضلا عن المجالات التجارية الاخرى وكذلك السياحية .

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