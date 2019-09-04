تأكيد قادة الهند وروسيا على استمرار التعاون الاقتصادي مع ايران

وافاد مراسل "ارنا" من موسكو، انه وخلال لقاء بين الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين " مع رئيس وزراء الهند " ناريندرا مودي " على هامش فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي في مدينة فلاديفوستوك الروسية بنسخته الخامسة صدر بيان مشترك من 81 بندا؛ جاء فيه ان روسيا والهند عازمتان على استمرار التعاون القانوني و المثمر مع ايران في المجالات الاقتصادية والتجارية.

واضاف البيان، ان البلدين يؤكدا على تنفيذ كامل بنود الاتفاق النووي مع ايران لكونه يدعم الامن والاستقرار في المنطقة، وضرورة الالتزام بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، ويعتقدان بامكانية حل الخلافات مع ايران بالطرق السلمية وعبر التفاوض.

وجاء في البيان ايضا ،ان الهند وروسيا يطالبان بأنهاء الازمة السورية بالطرق الدبلوماسية ايضا.

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