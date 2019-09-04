روسيا مستعدة لاقامة استثمارات بقيمة 10 مليارد دولار في قطاع النفط

وفي تصريح لمراسل ارنا من موسكو، اشار ارکانیان الذي يراس لجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين ايران وروسيا، اشار الى الانجازات المحققة عبر زيارته الثانية لموسكو ومباحثاته مع وزير الطاقة الروسي "الكسندر نوفاك"؛ معربا عن توقعه ببدء مفاوضات مع روسيا قريبا لتنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار في مجالات النفط الايراني؛ ومتطلعا الى التوصل لنتائج جيدة في هذا المجال.

واشار وزير الطاقة الايراني، الى عضوية الجمهورية الاسلامية في مجمع اوراسيا للتعاون الاقتصادي لفترة تجريبة في اواخر شهر تشرين الاول/اكتوبر المقبل؛ على ان تنضم اليه بعد انتهاء هذه الفترة؛ مبينا ان الدول الاعضاء في هذا المجمع تمتلك سوقا يضم 200 مليون نسمة.

وقال : ان التعاون مع الدول الجارة يحتل الاولوية بالنسبة لنا؛ مضیفا ان الاستثمار في مجال تطوير العلاقات مع الجيران يخدم المصالح الوطنية للبلاد.

وتطرق اردكانيان الى التوقيع على ملحق الاتفاقية المتعلقة بانشاء محطة "سیرک" لانتاج الكهرباء بطاقة انتاجية تبلغ 1400 ميغاوات في محافظة هرمزكان (جنوب)؛ مبينا ان الحكومة الروسية ستمول هذا المشروع بقيمته 1.2 مليار دولار؛ مؤكدا ان ايران تتوقع بدء هذا المشروع خلال شهرين.

كما نوه بمحاور محادثاته مع المسؤولين الروس، بما في ذلك تعزيز مستوي التبادل التجاري والعمل الثنائی بین البلدين وجمهورية أذربيجان في مجال الطاقة الكهربائية وتشكيل ورشة عمل للتعاون بشان الطاقة الرقمية واقتصاد الطاقة ومشروع مقايضة القمح بين ايران وروسيا وكازاخستان، وتبادل الطاقة الكهربائية مع روسيا.

انتهی**2018/ ح ع **