12 طنا من أنواع المخدرات تم ضبطها خلال الأسبوع الأخير من آب الماضي

وحسبما أفاد قسم العلاقات العامة في لجنة مكافحة المخدرات اليوم الأربعاء، أضاف أصلاني ان إجمالي المخدرات التي تم ضبطها خلال الفترة المذكورة، بلغ 12 ألفا و873 كغم وشكل الافيون الكمية الأكبر من المضبوطات التي بلغت 10 آلاف و886 كغم؛ مما يشكل 85 بالمئة من إجمالي المخدرات المضبوطة.

وتابع، ان معظم المخدرات التي تم ضبطها في هذه الفترة كانت من محافظات سيستان وبلوجستان، وكرمان، وهرمزكان، وبوشهر، وخراسان الجنوبية (الواقعة على الحدود في جنوب شرق، شرق، جنوب وجنوب غربي البلاد).

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