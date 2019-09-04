المباحثات في دكا تركزّت على التعاون الثنائي وتسوية الخلافات الاسلامية

جاء ذلك في تغريدة نشرها ظريف (اليوم) عبر حسابه بموقع "تويتر"، حول المباحثات التي اجراها في العاصمة البنغلاديشية دكا.

واضاف وزير الخارجية في تغريدته : لقد التقيت مع رئيس الوزراء و وزير الخارجية ورئيسة البرلمان، وقد تركزت المباحثات على التعاون الثنائي وتسوية الخلافات في العالم الاسلامي.

وتابع : كما سأشارك غدا في ملتقى وزراء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي حول "الاقتصاد المائي"؛ وبعد العودة الى طهران والتوقف لعدة ايام ساتوجه الى جاكرتا.

وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، غادر امس الثلاثاء العاصمة طهران متوجها الى عاصمة بنغلاديش "دكا".

انتهى ** ح ع